WEER. Stralend zonnig weer in De Pinte vandaag

Spelletje disc golf mogelijk in Parkbos: “Uniek is dat je discs kan ontlenen bij de sport­dienst én in de biblio­theek”

Dankzij Pintenaar Steven Vervaeke (46) kan je in het Parkbos terecht voor een spelletje disc golf. Ter hoogte van de Polderdreef werd zaterdag een parcours geopend, dat er kwam met hulp van een crowdfundingactie. Eigen discs meebrengen is niet nodig, want je kan ze gratis ontlenen bij de sportdienst, maar ook in de bibliotheek.