WEER. Kans op helder weer in De Pinte vanochtend

“Ooit noodlan­ding moeten maken op Gentse Feesten”: ballonvaar­der Hendrik Foré (66) houdt het na 1.700 vluchten voor bekeken

In 1987 ging hij een eerste keer van de grond, als een van de pioniers in het Meetjesland, maar na meer dan 1.700 vluchten hangt Hendrik Foré (66) uit het Oost-Vlaamse Adegem (Maldegem) zijn luchtballon aan de haak. Hij legde in al die jaren een parcours af zonder ongevallen, al heeft het soms niet veel gescheeld. Maar helemaal stoppen met vliegen doet de avonturier niet. “Nu neem ik mijn rugzak, spring in de auto en ik kan gaan vliegen”, vertelt hij over zijn andere hobby.