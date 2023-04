WEER. In De Pinte zwaarbewolkte ochtend

Tinder verwijdert profiel van Gentse dertiger nadat hij vrouw verstikt en vervolgens overdosis neemt

Een Gentse man heeft begin deze maand een vrouw, die hij leerde kennen via Tinder, verstikt voor de ogen van haar 9-jarige dochter. De vrouw kon zich losrukken, waarna de man een overdosis medicatie nam en in coma belandde. Intussen mocht hij het ziekenhuis verlaten. Hij was echter nog actief op Tinder, onder een valse naam weliswaar, maar het bedrijf laat intussen weten dat ze het profiel verwijderd hebben.