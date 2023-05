WEER. In De Pinte kans op zware regen en bewolking vanochtend

Hoedje van Maya De Bij, magneten en kinderteke­nin­gen: dief pleegt bizarre inbraak in kleuter­school­tje

GO! Basisschool Flora in de Hendrik Consciencestraat kreeg in de nacht van woensdag op donderdag een ongewenste bezoeker over de vloer. Gelukkig kon de politie de dief snel bij de lurven grijpen, maar toen ze zijn vangst zagen, moeten enkele agenten zich toch even achter de oren gekrabd hebben.