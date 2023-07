WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in De Pinte vandaag

14de editie ATS Run zamelt 15.000 euro in voor goede doel

De 14de ATS Run in Merelbeke kon opnieuw rekenen op een grote opkomst van lopers en supporters. De ATS Run is een recreatieve aflossingsloop ten voordele van het goede doel. Naast de aflossingsrun was er ook een individuele run en een Kids Run. In totaal werd 15.000 euro opgehaald voor het goede doel.