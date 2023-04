WEER. Bewolkt weer in De Pinte vanochtend

Iraanse cartoonis­ten aan de top in Eu­ro-kartoenale Kruishou­tem: “Maar het was een heel karwei om hun werk doorge­stuurd te krijgen”

De grote winnaar van de Euro-kartoenale Kruishoutem is Shahrokh Heidari Sorjani, een Iraanse cartoonist die reeds enkele jaren in het Franse Reims woont. En hij is niet de enige Iraniër die dit jaar in de prijzen viel op de 24ste editie van de tweejaarlijkse cartoonwedstrijd.