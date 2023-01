‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’: 96 procent was bob

De BOB-campagne loopt nog tot en met januari, maar het voorbije weekend schakelde de politie een versnelling hoger in de strijd tegen alcohol- en drugs in het verkeer. Zo organiseerde de federale wegpolitie in samenwerking met de lokale politiezones ‘het weekend zonder alcohol’. Dat blijkt nog steeds broodnodig: in onze provincie vonden tijdens de eerste negen maanden van 2022 al 538 ongevallen plaats met een bestuurder die onder invloed was van alcohol.