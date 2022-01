Waar doden vielen, poetsen zussen Lien (33) en Ilse (39): “Potjes Vicks tegen de stank zijn onontbeerlijk”

B&S Claeys, zo heet de nieuwe poetsfirma van Lien en Ilse. Waar de ‘B&S’ voor staat, houden de zussen liever geheim. Maar over ‘crime scene cleaning’ kunnen ze wel honderduit vertellen. “In de Verenigde Staten is dit een volwaardig beroep, maar hier bij ons is het nog niet zo goed gekend”, zegt Lien. “Daar zijn dat firma’s die zich specialiseren in het grondig proper maken van locaties waar iemand werd vermoord. Dus eens het moordonderzoek afgerond is en de lijken weggehaald zijn, treden die ‘crime scene cleaners’ in actie. In ons land komt dat te weinig voor om ons enkel daar mee bezig te houden, en dus doen wij ook andere opdrachten. Ook kamers waar iemand na een natuurlijk overlijden nog lang heeft gelegen, worden door ons grondig gepoetst. Andere taken zijn schimmels verwijderen of huizen leeghalen van mensen die aan verzamelwoede lijden.”