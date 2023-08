Vrouw negeert rood licht en veroorzaakt ongeval op N60

Personeel van Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde krijgt voortaan maaltijd­che­ques

AZ Oudenaarde voert vanaf september maaltijdcheques toe aan het loonpakket van al haar medewerkers in dienstverband. “We streven continu naar het verbeteren van het werkgeluk van onze medewerkers. Door maaltijdcheques aan te bieden als een waardevolle aanvulling op het salaris, verhogen we hun koopkracht en dragen we bij tot hun financieel welzijn,” zegt Tineke Van hooland, voorzitter van de raad van bestuur.