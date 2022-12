Vier inbraken op één week in De Pinte: “Deze gemeente is aantrekkelijk voor criminelen”

Deinze Deinze verbiedt vuurwerk op Nieuwjaar

In Deinze is iedere vorm van vuurwerk verboden. Ook op oudejaarsavond en Nieuwjaar mag je geen vuurwerk afsteken. “Dit verbod geldt al jaren in de ganse politiezone Deinze-Zulte-Lievegem”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Of we streng gaan controleren? We gaan er geen extra politiemensen voor inschakelen, maar er zal wel gecontroleerd worden of de regels gerespecteerd worden.”

12:09