Veertig handelaars uit De Pinte trekken naar de rechtbank tegen nieuwe mobiliteitsplan

De Pinte Barbier Didier (59) opent herenkapsa­lon met 100 drankjes: “Hier kom je om te onthaasten”

Voor een nieuwe haarsnit en een drankje kunnen mannen terecht in Men Salon Barbier & Drinks in De Pinte. Met dit concept luidt de Gentse kapper Didier De Moor (59) een nieuw hoofdstuk in van zijn lange carrière. “Een glaasje whisky, een sigaar en een goeie babbel, hier kom je om te onthaasten”, zegt Didier.

7 maart