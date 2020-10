Valerie De Booser ruimt kleerkast op: in de rij om haar kledingstukken te bemachtigen

“Wij stonden hier al een uurtje voor de deuren opengingen”, zegt Cynthia, die samen met haar mama Marie-Paule kwam shoppen. “Er was heel wat keuze, maar je moest geluk hebben dat het de juiste maat is. Ik heb zo’n vijf stuks gevonden voor amper 60 euro en mijn mama drie stuks voor 30 euro. Alles verliep volgens mij coronaproof, want er mocht maar een bepaald aantal shoppers tegelijk naar binnen.”

“Bezoekers moeten verplicht een mondmasker dragen en de handen ontsmetten bij het binnenkomen”, zegt Valerie De Booser. “We hebben met pijlen een parcours uitgestippeld zodat de mensen elkaar niet te veel moeten kruisen. Het is de eerste keer dat wij zo’n closet sale organiseren. Barbara, Virginie en ik zitten al jaren in de modewereld en de tijd was rijp om onze kleerkast leeg te maken. De keuze voor kasteel Viteux is eenvoudig: het is een prachtige locatie, die we ook vaak gebruiken voor fotoshoots met Close-up.”