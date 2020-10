Valerie De Booser houdt ‘closet sale’ in kasteel: koopjesjagen met mondmasker op

Gent KAA Gent plooit onder druk: supporters krijgen nu toch hun geld terug in de vorm van een tegoedbon

22 oktober Na een stroom boze en zelfs verbolgen reacties van supporters, maar ook uit de supportersfederatie van KAA Gent en het supporterscollectief Armada Ganda, is KAA Gent geplooid onder de druk. De abonnees krijgen uiteindelijk toch hun geld terug voor de matchen die ze niet kunnen zien, in de vorm van een tegoedbon. De compensatieregeling die de club had uitgewerkt was bij heel veel fans in het verkeerde keelgat geschoten.