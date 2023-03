Vader en zoon exposeren insectenkunst in DORP 16

Dinner With The Queen strijkt na sabbatjaar terug neer in zelfpluk­tuin Pur Fruit: “Dit keer staan kruidige creaties centraal”

Na een jaartje pauze kan je deze zomer terug in een feeëriek kader komen tafelen in pluktuin Purfruit in Oeselgem. Pop-upconcept Dinner with the Queen strijkt er neer voor een nieuwe editie en heeft een paar culinaire verrassingen in petto. Zo werkt organisator Utopia Events dit keer samen met chef Michiel Van Colenberghe uit Zulte en kruidenkweker Lode Claus voor een gezellige gastronomische avond vol kruidige lekkernijen. “Veel mensen gebruiken een kruid enkel als afwerking. Ik bouw gerechten net op vanuit kruiden”, licht Michiel al een tipje van de sluier.