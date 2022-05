Ultramodern, centraal gelegen en zonder fossiele brandstoffen: nieuw politiebureau in Weefstraat krijgt stilaan vorm

De Pine/Gavere/Sint-Martens-Latem/NazarethHet nieuwe politiebureau in de Weefstraat in Nazareth begint stilaan vorm te krijgen. Bij politiezone Schelde-Leie kijken ze al reikhalzend uit naar de oplevering van hun nieuwe commissariaat eind dit jaar. Het nieuwe gebouw is ultramodern, ligt in tegenstelling tot het huidige commissariaat centraal in de politiezone en gebruikt geen fossiele brandstoffen.

Het huidige politiebureau van de politiezone bevindt zich in De Pinte en dat gebouw is naast hopeloos verouderd ook veel te klein en voldoet al een poosje niet meer aan de hedendaagse noden van een modern commissariaat. De politiezone heeft daarom een nagelnieuw commissariaat te laten bouwen op de hoek van de Weefstraat en de N60 in Eke bij Nazareth.

Volledig scherm De werken zijn nog volop bezig. © PJDG

Zelfvoorzienend

De 92 medewerkers van de politiezone Schelde-Leie zullen er kunnen werken in een mooi en functioneel gebouw dat voorzien is van de modernste technieken. “We zetten sterk in op duurzaamheid. Zo is ons nieuwe gebouw voorzien van zonnepanelen, een regenwaterput en een waterpomp en is het dus bijgevolg voor een groot stuk zelfvoorzienend. We maken geen gebruik van fossiele brandstoffen”, aldus hoofdcommissaris Koen D’Hondt.

De bedoeling van de architect is om het gebouw op te laten gaan in de achterliggende groene omgeving. Men heeft daarom gekozen voor subtiele laagbouw van drie verdiepingen met groendaken zodat het complex goed opgaat in de landelijke omgeving. Vanuit het gebouw heeft men een mooi zicht op de Robert Orlentvijver.

Volledig scherm Een luchtfoto van het nieuwe gebouw. © RV.

Ook aan het welzijn van de medewerkers is gedacht. Politiemensen moeten fit zijn en daarom is er ook een fitnessruimte voorzien in het commissariaat. Het gebouw bevat daarnaast drie afzonderlijke en volledig uitgeruste verhoorruimtes. Ook is er een aparte ruimte voor advocaten voorzien. Belangrijk is verder dat het nieuwe commissariaat in het midden van de politiezone en dicht bij de verbindingswegen ligt. De bouwwerken kosten in totaal 6,6 miljoen euro.