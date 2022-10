The Bobby Setter Band schakelt Carry Goossens in voor reünie

In het voorjaar van 2020, net voor het coronavirus bij ons uitbrak, speelde Bobby Setter twee allerlaatste reünieconcerten in het OCP in zijn thuishaven De Pinte. Hij bracht er een muzikale ode aan zijn goede vriend Fats Domino, de Amerikaanse rock-’n-roll-legende, die in 2017 overleed. Maar Setter en zijn bandleden weten van geen ophouden, want vanaf zondag 9 oktober is de originele bezetting te zien op Eclips TV.

“We hebben enkele live optredens gespeeld en deze zullen in vier afleveringen van telkens een uurtje te zien zijn”, zegt Bobby. “We spelen vooral nostalgische countrymuziek, wat altijd in ons repertoire gezeten heeft. We hebbe gekozen voor bekende liedjes van onder andere Jim Reeves, Merle Haggard, Kenny Rogers, Kris en Dolly Parton. Mijn dochter Karin neemt een groot deel van de zang voor haar rekening en als special guest speelt mijn goede vriend Carry Goossens mee. Carry is een fervent countryliefhebber en hij heeft een warme baritonstem.”

De optredens zijn telkens op zondag om 13.30 uur en om 15 uur te zien. Aansluitend op deze uitzendingen worden de vorige zes afleveringen van ‘The best of The Bobby Setter Band’ opnieuw uitgezonden. Eclips TV vind je op de kanalen Telenet 51 of Proximus 90.

Volledig scherm The Bobby Setter Band. © rv

