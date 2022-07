Succesvolle groepsaankoop zonnepanelen levert elektrische fiets op

Het voorbije jaar lieten in De Pinte 19 huishoudens zonnepanelen plaatsen via de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen. “We hebben sinds 2020 een succesvol woonloket, wat ertoe heeft bijgedragen om via gerichte info extra huishoudens naar deze groepsaankoop toe te leiden”, zegt schepen van wonen Kristof Agache (N-VA). “Door zo veel mogelijk op zelfconsumptie in te zetten, kan je jouw energiefactuur verlagen,” vult schepen van Duurzaamheid Ann Vandenbussche (CD&V) aan. “Nieuw in het aanbod van de provinciale groepsaankoop is de thuisbatterij. Door een thuisbatterij toe te voegen aan je installatie, kan je de zelfconsumptie nog meer optimaliseren.”