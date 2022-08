Station De Pinte krijgt verhoogde perrons en extra toegangen

NMBS en Infrabel zullen werk maken van verhoogde perrons in het station van De Pinte. Het gemeentebestuur drong bij Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan om de toegankelijkheid van het station in De Pinte op te nemen in de investeringsplannen. In een brief bevestigt de minister aan de gemeenteraad dat de komende jaren aan de toegankelijkheid van het station zal worden gewerkt.

De werken houden onder meer een verhoging van de perrons in tot 76 centimeter, een drempelloze toegang tot de perroninfrastructuur,- en een systeem van geleidelijnen. Ook de opmerking over bijkomende toegangen tot de perrons aan de kant van de Langevelddreef – Groenstraat wordt door NMBS mee opgenomen. De uitvoering van het investeringsplan vat volgend jaar aan, de aanpassingen in De Pinte worden in 2024 verwacht. In de vernieuwde fietsstrategie van NMBS krijgt het station van De Pinte ook extra bewaakte fietsenstallingen. Titelvoerend burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Vincent Van Peteghem (CD&V) is tevreden dat het station wordt opgenomen in de investeringslijst. “Veel inwoners van onze gemeente, maar ook van onze buurgemeenten, maken gebruik van de vlotte treinverbinding in De Pinte. De verhoging van de perrons was daarom een belangrijke prioriteit voor het gemeentebestuur. Ik ben dan ook heel tevreden dat mijn collega Minister Gilkinet, NMBS en Infrabel die prioriteit nu ook ernstig nemen.”