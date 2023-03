Startschot voor masterplan site De Blije School: 5,5 miljoen voor school en sporthal, 275.000 euro voor jeugdhuis

Cafédieven trekken zich niks aan van bewakingscamera’s: “Mijn man sprong uit bed om een kijkje te nemen. Toen hij beneden aankwam, waren ze al verdwenen”

Dieven zijn in de nacht van zaterdag op zondag driest te werk gegaan in Café Spoor 7 in De Pinte. In het holst van de nacht sloegen ze een ruit in om daarna de inhoud van de kassa te stelen. “Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken”, zucht uitbaatster Linda Schollaert (57). Een inbraak met povere buit die dankzij camerabeelden mogelijk nog een staartje krijgt.