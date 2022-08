Stap dichter bij realisatie woonzorgcentrum: De Pinte kiest Zorgband Leie & Schelde als partner

De PinteHet zorgbedrijf Zorgband Leie & Schelde zal de dagelijkse zorg en een deel van de financiering van het toekomstige woonzorgcentrum Scheldevelde in De Pinte op zich nemen. “Hiermee zet het gemeentebestuur een cruciale stap in de realisatie van het langverwachte nieuwe woonzorgcentrum”, klinkt het.

Het woonzorgcentrum Scheldevelde is al jarenlang een zorgenkind in de gemeente De Pinte. Het rusthuis is dringend aan modernisering toe. Eind 2019 had het gemeentebestuur een partner gevonden die bereid was om op de site een nieuw rusthuis te bouwen én uit te baten, maar door de coronacrisis trok de partner zich terug uit de onderhandelingen. Het gemeentebestuur beloofde om tegen de zomer van 2022 een beslissing te nemen over de toekomst van het gebouw en laat nu weten dat men toetreedt tot het zorgbedrijf Zorgband Leie & Schelde.

“In de plaats van met een externe partner, werd er gekozen voor een hechte samenwerking met het zorgbedrijf dat reeds succesvol actief is in onze nabije regio met woonzorgcentra in Nazareth, Destelbergen, Laarne en Merelbeke”, zegt burgemeester Lieve Van Lancker (CD&V). “Het zorgbedrijf zal instaan voor de dagelijkse zorg, de opvolging van het nieuwbouwproject en 40 procent van de financiering van het project. Schepen van Zorg Kathleen Ghyselinck (CD&V) vult aan: “De nieuwe samenwerking geeft ons de kans om het project opnieuw tot zijn essentie te brengen: een kleinschalig woonzorgcentrum van hoge kwaliteit, zonder bijkomende assistentiewoningen, waar warme, nabije zorg centraal staat. Exact waar vele mensen ons woonzorgcentrum om kennen.”

Bij de volgende budgetronde wordt het project opgenomen in het meerjarenplan. “Zestig procent van de bouwkost zal via onze gemeentelijke begroting worden gefinancierd. Zorgband zal via subsidies instaan voor de financiering van het resterende deel”, zegt schepen van Financiën Kristof Agache (N-VA). “Gelukkig hebben we als gemeente tijdens de voorbije twee jaren alvast een extra financiële buffer kunnen opbouwen voor toekomstige investeringen.”

Met de keuze voor Zorgband Leie & Schelde maakt het bestuur een eerdere beslissing ongedaan. In de vorige legislatuur was De Pinte, met toen nog Ruimte, Open VLD en N-VA in de meerderheid, vragende partij voor een toetreding tot het zorgbedrijf. De huidige bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA besliste toen om zich niet aan te sluiten bij Zorgband, omdat dit de mogelijkheden zou beperken. “Wij juichen deze beslissing toe, al is het jammer dat dit bestuur in 2019 nog beslist heeft om uit Zorgband te stappen, ondanks ons uitdrukkelijk protest”, klinkt het bij Wim Vanbiervliet van oppositiepartij Ruimte. “De Pinte was in 2017, onder het vorig bestuur en mede op ons initiatief, nog één van de stichtende leden van Zorgband. Dat men nu op zijn stappen terugkeert en alsnog ons voorstel volgt, heeft er enkel voor gezorgd dat de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum nog langer op zich zal laten wachten, terwijl er zelfs nog geen zicht is op het financiële plaatje, laat staan een concrete realisatiedatum.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.