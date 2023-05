Stap dichter bij masterplan gemeenteschool: “Begin september verwachten we eerste ontwerpen”

Tot drie jaar cel gevraagd voor cannabis­plan­ta­ge van 1.700 plantjes: “Verborgen achter geheime doorgang”

Zeven beklaagden uit Wevelgem, Waregem en Deerlijk riskeren celstraffen tussen 9 maanden en 3 jaar voor een cannabisplantage met 1.700 plantjes in een loods in Nokere. De plantage werd ontdekt in 2021. “Er was een verborgen toegang achter een niet-aangesloten wasmachine”, zegt het Openbaar Ministerie.