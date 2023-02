Spechten spotten in en rond het Parkbos: op wandel in deelgebied Scheldevelde en de Zeven Dreven

Waarom die allesver­woes­ten­de brand niet geheel ongelegen kwam en Europa’s grootste feestpa­leis nu dringend aan renovatie toe is: 7 opvallende weetjes over het Gents justitiepa­leis

Eindelijk is er een plan om het Justitiepaleis in Gent grondig te renoveren. Tegen 2024 moet een eerste voorontwerp op tafel liggen, maar daar wachten we niet op om al eens in de rijke geschiedenis te duiken. Waarom Gent een Koophandels- en géén Justitieplein heeft, hoe een allesverwoestende brand in 1926 niet helemaal ongelegen kwam én op welke manier de stad zich liet rollen bij bouw: 7 opvallende weetjes over het majestueuze gebouw uit 1846.