Scheldevelde zoekt werknemers via jobdate

Jobbeurs in cc De Zwaan

Wie op zoek is naar een nieuwe job, kan op woensdag 16 mei in cc De Zwaan in Nazareth terecht. Econa en VDAB organiseren er een jobbeurs tussen 14 en 17 uur. Tijdens de beurs staan lokale werkgevers klaar om met werkzoekenden in gesprek te gaan. Meer info via info@econa.be en 09/396.46.71.