Rood licht voor tien woningen in Langevelddreef

Gent Gentse politie betrapt in kerstweek­end maar vier bestuur­ders onder invloed

De politiediensten over het hele land controleerden het voorbije weekend op alcoholmisbruik in het kader van de BOB-controles. Ook de Gentse politie was op de afspraak. In totaal controleerde ze 580 voertuigen in Gentbrugge. De resultaten vielen goed mee.

26 december