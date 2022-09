Resem ongevallen zorgt voor sterke hinder in beide richtingen op E17 in De Pinte

De ellende begon met een ongeval richting Gent en Antwerpen, omstreeks 17.30 uur. Daardoor was de linkerrijstrook versperd. Vrijwel meteen daarna werd een tweede ongeval gemeld, een halve kilometer verderop. Daar zijn de rechter- en middenrijstrook versperd. Nog geen vijf minuten later werden er ook twee ongevallen in de kijkfile in de andere richting. Daardoor zijn ook richting Kortrijk de linker- en middenrijstrook versperd.