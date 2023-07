Livios Vraag naar zonnepane­len krimpt met 60%: "Maar ze blijven een zeer rendabele investe­ring”

Ruim 100.000 gezinnen installeerden in 2022 zonnepanelen. Dat was meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar voordien. In 2023 lijkt de markt wat af te koelen. Dat blijkt uit bevindingen van ODE, de sectorfederatie voor hernieuwbare energie. Bouwsite Livios vroeg aan Herman Daniëls, zaakvoerder van leverancier Intellisol, wat de oorzaken en de impact zijn voor wie nu de plaatsing van zonnepanelen overweegt.