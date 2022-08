Reflectoren en extra zone 30 verhogen verkeersveiligheid aan schoolpoorten

In mei werden aan de Bommelstraat ter hoogte van de Breughellaan, en in Zevergem aan de Veldstraat ter hoogte van de Weldendreef glasbolreflectoren aangebracht. “Deze reflectoren zorgen voor meer zichtbaarheid aan oversteekplaatsen waar vooral jonge kinderen zich naar school of vrijetijdsactiviteiten begeven”, zegt schepen Benedikte Demunck. “Na positieve evaluatie werden de glasbolreflectoren nu ook voorzien aan al onze scholen, evenals aan Polderbos ter hoogte van de veel gebruikte oversteek tussen het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) en de gemeentelijke speeltuin. Ook de groene en witte markering met de belettering ‘SCHOOL’ zijn vanaf nu overal in het straatbeeld te zien. Deze maatregelen zorgen voor veiligheid van leerlingen aan de schooltoegangen.”

“Ook de fietsstraat in de Kasteellaan die al in voege was sedert april, werd intussen van een rode verfstrook voorzien, zodat ook daar de chauffeurs naast de signalisatie door de verkeersborden gewezen worden op de daarbij horende zone 30 en het feit dat ze achter de fietsers dienen te blijven. In een aantal straten is intussen ook bijkomende zone 30 ingevoerd. Het zijn ook straten die op schoolroutes liggen, of een route naar vrijetijdsinfrastructuur. Zo is het deel Bommelstraat in afwachting van de wegeniswerken tussen de spoorweg en de Pintestraat zone 30 geworden. Ook de Eeuwfeestlaan en de straten die zich vlakbij de kern, de nieuwe verkavelingen en de schoolomgeving bevinden zijn opgenomen in zone 30. Er werden ook bijkomende snelheidsinformatieborden aangekocht die niet verbaliseren, maar wel sensibiliseren. Die zullen allemaal op schoolroutes worden bevestigd onder andere in de Polderdreef, Groenstraat, Pintestraat, Baron de Gieylaan en Veldstraat”, besluit de schepen.