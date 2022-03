Raad van State vernietigt plan met stedenbouwkundige voorschriften voor centrum: “Dit heeft ingrijpende gevolgen”

De PinteNa bezwaren van de stad Gent en een inwoner heeft de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrumbocht in De Pinte vernietigd. Het plan werd in 2018 goedgekeurd en bevat verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor het centrum van De Pinte. “Jammer dat het volledige RUP vernietigd wordt door bezwaren tegen twee deelaspecten”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache (N-VA).

Op 25 juni 2018 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrumbocht definitief vastgesteld door de gemeenteraad van De Pinte. Dit plan bevat verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor het centrum van De Pinte en definieert een aantal projectzones voor kwalitatieve woonontwikkeling. De stad Gent en een inwoner van De Pinte gingen tegen het RUP Centrumbocht in beroep bij de Raad van State en op vrijdag 18 maart werd het vernietigd.

“De stad Gent heeft beroep aangetekend omdat ze niet akkoord zijn met de opgelegde woondichtheid aan het terrein van de groendienst aan het station”, zegt schepen Kristof Agache. “Voor hen was de woondichtheid in het RUP te beperkt. Mochten ze er ooit plannen hebben om te verkavelen, dan speelt dit in hun nadeel. Het bezwaar van de inwoner uit De Pinte gaat om een discussie over een trage weg.”

“De Raad van State spreekt zich enkel uit over procedurefouten, niet over de inhoud an sich”, vervolgt de schepen. “De Raad heeft het plan vernietigd omwille het ontbreken van een plan-milieueffectrapport (MER)”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache (N-VA). “Er kan enkel worden afgezien van de opmaak van zo’n plan wanneer het plan het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat het plangebied van het RUP geen klein gebied betreft, alsook dat de voorschriften van het RUP geen kleine wijziging inhouden ten opzichte van het gewestplan.”

Het gemeentebestuur is ondertussen volop bezig met de opmaak van een nieuw RUP voor deelgemeente Zevergem. Het vorige RUP Zevergem Scheldedorp werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2016, waarna dit door de Raad van State werd vernietigd op 5 oktober 2018. Nu ook het RUP Centrumbocht wordt vernietigd, dient door de huidige bestuursploeg opnieuw een RUP uit de vorige legislatuur worden hernomen.

“Door de vernietiging van het RUP Centrumbocht zullen aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning in het voormalige plangebied opnieuw dienen te worden getoetst aan het gewestplan”, zegt schepen Agache. “Maar ze moeten ook getoetst worden aan de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften die opnieuw van kracht zijn, nadat ze door het RUP Centrumbocht werden opgeheven. Bepaalde zones die volgens het RUP bestemd waren als woongebied krijgen nu opnieuw hun vroegere bestemming volgens het gewestplan. Zo is er een stuk ten noorden van de spoorweg, het terrein van de vroegere feestzaal Sanderling, dat opnieuw agrarisch wordt en het terrein in de spoorwegdriehoek, aan de vroegere fabriek Stork, wordt opnieuw zone voor industrie. We zullen nu het arrest verder analyseren en ons beraden over de volgende te nemen stappen.”