Proefopstelling circulatieplan ingekort tot 16 mei: “We willen tegemoetkomen aan de zorgen van de handelaars”

De PinteDe proefopstelling van het omstreden circulatieplan in De Pinte wordt ingekort. Het eenrichtingsverkeer in het centrum wordt op 16 mei in plaats van eind juni opgeheven. “We zullen op 16 mei over voldoende informatie beschikken om het plan te evalueren”, zegt schepen van Openbare Werken Willem Rombaut (CD&V).

Het gemeentebestuur van De Pinte voerde in maart een wijziging van de verkeerscirculatie in in de stationsomgeving. Het scenario omvat een knip in de Koning Albertlaan en eenrichtingsverkeer in de Julien Anthierenslaan en in de Baron de Gieylaan, van het Kerkplein tot aan de rotonde van de Julien Anthierenslaan. Het doel is om de buurt veiliger te maken voor zwakke weggebruikers. Het gaat om een proefopstelling die tot eind juni van kracht is, waarna alles geëvalueerd zou worden.

Kortgeding

Maar van bij het begin kende het circulatieplan heel wat tegenstand. Een groep van veertig handelaars nam een advocaat onder de arm en trok naar de rechtbank om een kortgeding aan te spannen tegen het plan. De handelaars vroegen een opschorting van het plan omdat ze van oordeel zijn dat er betere oplossingen zijn dan eenrichtingsverkeer en het afschaffen van parkeerplaatsen. Uiteindelijk achtte de rechtbank het niet bewezen dat er effectief sprake was van een inkomstenderving en werd de zaak afgewezen. De handelaars gingen niet in beroep tegen de uitspraak.

Quote Na overleg met het studiebu­reau dat het verkeersaf­wik­ke­lings­plan mee begeleidt, hebben we vastge­steld dat we al tegen 16 mei over voldoende informatie zullen beschikken om het plan te evalueren Schepen van Openbare Werken Willem Rombaut (CD&V)

Dinsdag hadden de handelaars een overleg met het gemeentebestuur en daar werd medegedeeld dat de proefopstelling tot half mei zal lopen, in plaats van tot eind juni. “Na overleg met het studiebureau dat het verkeersafwikkelingsplan mee begeleidt, hebben we vastgesteld dat we tegen 16 mei over voldoende informatie zullen beschikken om het plan te evalueren”, zegt schepen van Openbare Werken Willem Rombaut. “In afwachting van een definitieve beslissing zal de verkeersafwikkeling op 16 mei dus teruggebracht worden naar de oorspronkelijke situatie.” Schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck (N-VA) benadrukt dat het bestuur in overleg blijft gaan met bewoners, handelaars, adviesraden en scholen. “De definitieve beslissing over de verkeersafwikkeling volgt eind juni en zal uiteraard rekening houden met de evaluatie en de overlegmomenten.”

Participatiemomenten

“De evaluatie- en participatiemomenten in mei en juni gaan uiteraard door zoals gepland, en zullen georganiseerd worden op buurt- en op gemeenteniveau”, vervolgt De Munck. “Op basis van de opmerkingen uit de evaluatiemomenten en de onderzoeksresultaten uit de proefopstelling zullen we een finale beslissing nemen op de gemeenteraad van eind juni.

De handelaars uit de Baron de Gieylaan reageren alvast tevreden in de gezamenlijke persmededeling. “Er was een bezorgdheid over de impact van het eenrichtingsverkeer voor de handelaars in de Baron de Gieylaan. Het is steeds onze vraag geweest om de proefperiode zo kort mogelijk te houden. We zijn tevreden dat dit ook zo zal gebeuren”, aldus Luc Vermassen en Sven Algoet, beide lokale ondernemers.

De concrete planning voor de komende periode en alle info over het verkeersafwikkelingsplan, blijft beschikbaar op www.depinte.be/vap.

LEES OOK: