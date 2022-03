Politiezone Schelde-Leie tevreden over controle fietsverlichting: “99,6% van de fietsers was in orde”

OUDENAARDE Leden van drugsbende moeten maand in de cel blijven, kopstukken werden eerder deze week opgepakt in Oudenaarde en Antwerpen

Voor de raadkamer in Oudenaarde verschenen vandaag 18 leden van een drugbende die actief was in heel Vlaanderen. Eerder deze week werden twee kopstukken opgepakt, één in Oudenaarde en één in Antwerpen.

25 februari