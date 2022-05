Politie waarschuwt voor oplichters via tweedehandssite: slachtoffer is 750 euro kwijt

De Pinte Lokale markt en winkelrou­te zetten Pintse handelaars in de schijnwer­pers

De lokale middenstand van De Pinte wordt in het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 april in de kijker gezet. De gemeente organiseert een lokale markt met een tiental kraampjes en de LEM-raad pakt uit met een winkelroute waarbij een twintigtal ondernemers een blik achter de schermen geven. “Na de coronaperiode brengen we terug leven in de brouwerij”, klinkt het.

14 april