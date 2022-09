Politie Schelde-Leie organiseert BIN-infoavond op 27 september

“Wil je graag op de hoogte zijn als er iets verdachts gebeurt in jouw buurt? En ook zelf makkelijk je buren verwittigen? Sluit je dan aan bij een van de buurtinformatienetwerken (BIN’s) in De Pinte. Of kom naar de infoavond op 27 september in het gemeentehuis (raadzaal, 20u). Je maakt er kennis met de BIN-werking en de BIN-coördinator in jouw buurt. Ook politie-inspecteur Melissa Beulens zal er aanwezig zijn en een beeld schetsen van onze samenwerking rond inbraakpreventie. Vooraf inschrijven is niet nodig, je komt gewoon langs”, zo valt te lezen op de Facebookpagina.