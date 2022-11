Politie Schelde-Leie legt barslechte cijfers voor na snelheidscontroles

Opvallend

De politie geeft ook nog enkele opvallende cijfers mee. In De Pinte begingen chauffeurs het meeste snelheidsovertredingen in de Groenstraat (28%) en op de Grote Steenweg (23%) In Nazareth zijn de G. Delmeirelaan (45%) en de Gaversepontweg (38%) straten waar veel laagvliegers rijden. In Sint-Martens-Latem houdt maar liefst 89% van de chauffeurs zich niet aan de snelheidslimiet in de A. De Pesseroeylaan en 44 % in de Klapstraat .