Politie flitst 433 chauffeurs tijdens Verkeersveilige Dag

Merelbeke Familie­film Wolfwal­kers in Cultuur­huis Merelbeke

Wolfwalkers (7+) is een oscar-genomineerde animatiefilm van Ross Stewart en Tomm Moore. Wolfwalkers volgt het verhaal van Robyn Goodfellowe, een jonge leerling-jager die in een tijd van bijgeloof en magie met haar vader in Ierland aankomt om de laatste roedel wolven uit te roeien. Je kan de film zondag bekijken in het Cultuurhuis van Merelbeke om 10.30 uur. Nadien zijn er leuke gratis doe-activiteit in de foyer.