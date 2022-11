Pintse vrijwilligers krijgen feestje in OCP Polderbos

Oudenaarde Tinnituspa­tiën­te Conny (58) brengt bundel vol positieve gedichten uit voor goed doel: “Schrijven helpt me die permanente fluittoon in mijn hoofd te verdringen”

Conny Dewaele (58) is voor tachtig procent haar gehoor kwijt. Maar stil is het nooit in haar hoofd, want de klok hoort ze een een enerverende fluittoon. Tinnitus heet de aandoening, en het heeft de vrouw aan het schrijven gezet. Het resultaat is de gedichtenbundel Koester het goud. “Geen geklaag en geen gejammer, maar een verzameling van gedichten vol hoop die mij en de lezers hun zorgen doet vergeten”, zegt Conny. Een van haar gedichten is zelfs verwerkt in een song van de Vlaamse charmezanger Jo Vally.

23 november