Pints koppel wil familiedag voor Oekraïense vluchtelingen organiseren: “We hebben een datum, vrijwilligers en activiteiten, maar geen locatie”

De PinteKristof Lassuyt (42) en Irmina Barnek (44) uit de Pintestraat willen op zondag 24 april een ontmoetingsdag organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne en inwoners uit De Pinte. Het enige probleem is dat het koppel geen geschikte locatie vindt. “Of indien we ergens een grote tent vinden, mogen we het grasveld naast het OCP gebruiken”, klinkt het.

De voorbije weken lieten Kristof Lassuyt en Irmina Baranek hun goed hart zien voor de Oekraïners die hun thuisland moesten ontvluchten door de Russische invasie. Irmina heeft Poolse roots en zo’n vier jaar geleden kwam ze naar België, maar ze voelt nog steeds een grote verbondenheid met de inwoners uit het buurland van haar vroegere thuis.

“Bij de start van de oorlog zag ik op Facebook heel wat vrienden uit Polen die hulp boden aan vluchtelingen”, zegt Irmina, die sinds twee jaar bij Kristof in De Pinte woont. “Ik wou ook iets doen en dus heb ik op Facebook een oproep geplaatst om hulpgoederen binnen te brengen. In De Pinte was er immers nog geen gelijkaardig initiatief. De respons was enorm en heel wat inwoners kwamen medicijnen, voedsel, babyspullen en verzorgingsproducten brengen. Op een bepaald moment stond ons huis volledig vol en kon je nog amper de deur openen door de opeengestapelde dozen. Vele mensen hebben ook geld gegeven en hiermee hebben we medicijnen gekocht bij de apotheker, die ons een mooie korting heeft gegeven. Al het verzamelde materiaal werd met een vrachtwagen naar de Sint-Salvatorkerk in de Sleepstraat in Gent gebracht, vanwaar het naar Oekraïne werd getransporteerd.”

De inzamelactie van Irmina en Kristof was een succes, maar het koppel voelde de drang om meer te doen voor de vluchtelingen. “We wilden ook een benefietactie organiseren voor de vluchtelingen in De Pinte”, zegt Kristof. “Aanvankelijk was het de bedoeling om een aperitiefmoment te plannen, maar dit idee groeide al snel verder tot een familiedag met heel wat activiteiten, waarop Pintenaars en Oekraïense gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. Heel wat vrijwilligers en verenigingen zijn bereid om te helpen en we hebben al heel wat concrete ideeën. Zo willen we een kunstveiling, een initiatie schilderen, een tombola, een initiatie EHBO voor kinderen, sportlessen en animatie van de lokale jeugdbewegingen laten plaatsvinden. Er zal ook een vaste bar met hapjes en drankjes zijn. Als datum hebben de zondag 24 april gekozen en we staan klaar om alles vast te leggen, maar we hebben helaas geen locatie.”

“Kasteel Viteux was een optie, maar niet op die datum”, vervolgt Kristof. “Op het grondgebied van De Pinte zijn er niet veel beschikbare locaties, omdat er al heel wat activiteiten worden georganiseerd. We zouden wel terechtkunnen op het grasveld naast het Ontmoetingscentrum Polderbos, maar als het die dag slecht weer, dan kunnen we nergens heen, want het OCP zelf is bezet. Het zou een te groot risico zijn om alles te laten plaatsvinden zonder de garantie dat het mooi weer wordt. Mochten we een grote tent hebben, dan zou het lukken, maar helaas hebben we daar het budget niet voor. Naast onze oproep voor een geschikte locatie met binnenruimte, doen we dus ook een oproep naar iemand die een grote tent ter beschikking kan stellen, zodat ons evenement toch kan plaatsvinden aan het OCP. We weten dat de kans klein is, maar wie kan helpen mag contact opnemen via kristof.lassuyt@hotmail.com.”