Pieter (32) bakt desembrood in microbakkerij Pancito: “Passie voor brood bakken begon in Colombiaanse jungle”

De PinteIn De Pinte zorgt Pieter Claeys (32) sinds kort voor vers brood en koffiekoeken in zijn microbakkerij Pancito in de Kasteellaan 30. Pieter kreeg de smaak voor het bakken te pakken in de jungle van Colombia en hij specialiseert zich in desembrood.

Pieter Claeys groeide op in het West-Vlaamse Deerlijk en hij studeerde af als industrieel ingenieur chemie in Gent. Voor hij in De Pinte kwam wonen, ging hij met zijn vriendin Ine in 2016 en 2017 op wereldreis en daar ontdekte hij zijn passie voor brood bakken.

Kleioven

“We hebben bij een bevriend koppel vrijwilligerswerk gedaan in Colombia”, zegt Pieter. “Onze vrienden hadden een stuk grond in de jungle gekocht en wij gingen er helpen om houten hutjes te bouwen. Het eerste wat daar werd gebouwd was een kleioven. Het brood in Colombia is immers niet echt lekker en dus leek het hen beter om zelf brood te bakken. Ik heb het ook eens geprobeerd en dat lukte zeer goed. Acht maanden later zijn we nog eens teruggekeerd naar die plek op de berg in de Colombiaanse jungle en daar heb ik mijn eerste desem gemaakt. Na vier jaar oefenen, heb ik de stap gezet om mijn eigen microbakkerij te openen. Ik had nooit gedacht dat ik van brood bakken mijn beroep zou maken, maar Ine heeft me gemotiveerd om er verder mee te gaan. Met haar bedrijf Bobooti geeft ze kinderkampen en ik geef dan ook workshops brood bakken voor kinderen. Zo helpen we elkaar.”

Zestig broden

Pancito bevindt zich achteraan het huis van Pieter in de Kasteellaan. Afgelopen weekend werd het startschot gegeven met een openingsevenement. “Pancito is het Spaanse woord voor broodje, een knipoog naar de plaats waar ik mij passie heb ontdekt”, zegt Pieter. “Voor mijn brood gebruik ik enkel desem als rijsmiddel”, zegt Pieter. “Desem is een aloude techniek om brood te bakken, waarbij bloem en water op natuurlijke wijze fermenteren. Allerlei gisten en bacteriën vermenigvuldigen zich tijdens dit proces en bepalen zo de smaak van het brood. De rijstijd bedraagt ongeveer 24 uur, terwijl brood in industriële bakkerijen vaak op 2 uur tijd klaar is. Met desembrood kan het lichaam ook beter mineralen en vitaminen opnemen. Ik werk volgens het principe van de korte keten en zo gebruik ik bijvoorbeeld biobloem van de IJzerkotmolen in Zwalm, waar een oude watermolen de energie voorziet om het graan op steen te malen. Ik kan maximum zestig broden per dag bakken, dus op voorhand reserveren is aangewezen. Daarnaast maak ik ook koeken zoals mastellen en kaneelrollen. IN de lent start ik ook met het bakken van afterworkpizza op vrijdagen.”

Pancito is open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18.30 uur. Meer info via www.pancito.be.

