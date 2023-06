Pechstrook versperd op E17 richting Kortrijk ter hoogte van De Pinte

Wendy (34) wordt overvallen aan bankauto­maat, maar de echte schok komt daags erna: “Plots loopt die kerel doodleuk met een pintje over de Markt”

“Hij herkende me, schrok flink en begon zich uitgebreid te verontschuldigen.” Nog geen maand nadat Wendy Dhondt (34) overvallen werd in een cashpunt in Oudenaarde én daags erna de dader tegen het lijf liep, moet die laatste zich voor de rechter verantwoorden. Vraag is of zijn spijtbetuigingen ook daar veel indruk zullen maken. Al moet gezegd dat het al dan niet gemeende berouw hem tot dusver geen windeieren legde.