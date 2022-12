Organisatoren Wielergala De Pinte zoeken opvolgers

In 1963 veroverde toenmalig Pintenaar Benoni Beheyt in Ronse de wereldtitel op de weg door in de sprint Rik Van Looy te kloppen. Wielerclub De Pinte werd in 1964 opgericht en organiseerde sindsdien jaarlijks het Pinkster Wielergala in De Pinte. De huidige bestuursploeg trad aan in 2005 en trekkers Chris Folens, Jo Daneels, Luc De Duytsche, Patrica De Roo, Isabelle Joye, Geert Devrieze konden steeds beroep doen op heel wat vrijwilligers die jaarlijks als medewerkers klaar stonden om een handje toe.