Opnieuw verboden om grondwater op te pompen

Net zoals vorig jaar geldt er in de zomerperiode een verbod op bronbemalingen in De Pinte. “Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen”, zegt schepen Kristof Agache (N-VA). “De periode waarin bronbemalingen niet zijn toegestaan wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde bij meldingen en vergunningen. Ondertussen wordt ook standaard als bijzondere voorwaarde opgenomen dat in geval van lozing op de riolering in de periode van 1 maart tot 1 oktober en tijdens aanhoudende droge periodes van meer dan 10 dagen de exploitant het water ter beschikking stelt van de buren. Men moet wel duidelijk vermelden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is. Het water kan afgetapt worden ter hoogte van de straat, afnemers mogen zich niet begeven op privéterrein. Als bijkomende voorwaarde moeten de bomen in de omgeving worden bevloeid met bemalingswater indien de bemalingswerken worden uitgevoerd in de periode tussen 1 maart en 1 oktober en dit tijdens aanhoudende droge periodes van meer dan 10 dagen zonder regen.”