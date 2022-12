Oplichters komen aan huis bij 84-jarige vrouw en ontfutselen haar 2.400 euro

De Pinte Vuur­werk toegelaten in De Pinte

In De Pinte mag je op Nieuwjaar vuurwerk afsteken. Net zoals in Sint-Martens-Latem en Nazareth is volgens het GAS-regelement vuurwerk enkel toegelaten op 1 januari tussen middernacht en 00.30 uur. Dat houdt ook in dat testpijlen - voor middernacht dus - niet zijn toegelaten. Het mag ook enkel gaan om geluidsarm vuurwerk. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete tot 350 euro.

5 december