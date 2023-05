Oplichter misbruikt goedhartigheid van man (66) uit De Pinte, en steelt 15.850 euro

De Pinte heeft nood aan een fusie, maar onzeker­heid over voorstel met Nazareth: “We willen ook niet de zoveelste deelgemeen­te van Gent worden”

Heeft De Pinte nood aan een fusie en is de fusie met Nazareth die nu voorligt het beste scenario? Op deze vragen wenste het burgerinitiatief De Pinte Onze Gemeente een antwoord te krijgen tijdens een debat met de kopstukken van de vier politieke partijen. Dat er een fusie moet komen, is voor iedereen duidelijk, maar niet iedereen loopt warm voor het huidige huwelijksvoorstel met Nazareth. “Laat de kiezer in 2024 beslissen.”