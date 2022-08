Op ontdekking met de Parkbosgidsen op 13 augustus

Zevergem/De Pinte Stikstof en Berre vervolledi­gen affiche Zeverrock

De organisatie van Zeverrock heeft de laatste namen bekedgemaakt. Naast Froukje, The Subs, Novastar en Noordkaap komen Stikstof en Berre naar het tweedaagse festival op de weide in Zevergem (De Pinte). Stikstof, de koningen van de Brusselse hiphop, vullen op vrijdag 5 augustus de plek tussen Froukje en The Subs. Op zondag 6 augustus houdt Berre, goed voor miljoenen views op Tiktok en genomineerd voor de Radio 2 Zomerhit met het liedje ‘Say my name’, halt in Zevergem. Tickets zijn uitsluitend online te koop via zeverrock.be/tickets. Een dagticket voor Zeverrock 2022 kost 30 euro, een combiticket 50 euro.

18 juli