Ongeval op E40 richting Oostende in Drongen

De Pinte Geen straf voor jongeman (19) die agent vuistslag in het gezicht gaf omdat hij hem aansprak over mondmasker: “Dan kan je nog naar het leger”

Een 19-jarige man uit De Pinte heeft van de rechter geen straf gekregen nadat hij een inspecteur van zone Schelde-Leie een vuistslag in het gezicht had gegeven. De man had de jonge dader meermaals aangesproken omdat hij weigerde zijn mondmasker te dragen, maar dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat. De rechter besliste om de man toch nog een kans te geven, zodat hij naar het leger kon.

1 april