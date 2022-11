Ongeval op E17 ter hoogte van De Pinte richting Gent: twee rijstroken versperd

Gent Protestac­tie voor Jaione, verdacht van deelname aan aanslagen, aan de Spaanse ambassade: “We hebben haar 730 dagen voorarrest op de stoep getekend”

Maria Natividad Jauregui Espina (64), door haar vrienden steevast aangesproken bij haar Baskische naam ‘Jaione’, werd in 2020 overgeleverd aan Spanje omdat ze verdacht wordt van de moord op een Spaanse legerkolonel in 1981 bij een ETA-aanslag. Sindsdien zit ze er in voorhechtenis. Intussen werd ze door het Spaanse gerecht in verdenking gesteld van een tweede aanslag. Een Gentse actiegroep stak haar een hart onder de riemen, maar uitte ook kritiek op de situatie aan de Spaanse ambassade.

29 november