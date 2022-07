Onbekenden stelen fiets in Polderbos

De Pinte Kubbtoer­nooi aan Sportwegel

De vzw Vertier organiseert op zaterdag 30 juli zijn tweede Kubbtoernooi aan Sportwegel in De Pinte. In een spannend poule- en toernooisysteem gaat men op zoek naar de kings and queens van het Zweedse werpspel. Ploegen betalen 15 euro voor deelname en mogen bestaan uit minstens drie en maximum zes spelers. Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal ploegen is beperkt tot 16. Er wordt gespeeld via het officiële competitiesysteem, met wedstrijden die maximum 20 minuten duren. Het toernooi begint tegen 14 uur en zal enkele uren duren.

