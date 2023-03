Modespot breidt uit met mannenafdeling: “We kregen enorm veel vraag naar kledij voor mannen”

Vrouwen kennen ondertussen al vlot de weg naar Modespot. Amina Nantoh opende haar dameskledingzaak in 2016 in de Pinte en in april vorig jaar kwam er een winkel in de Brabantdam in Gent bij. Op een week tijd staken Amina en Felipe hun winkel in De Pinte in het nieuw en hierdoor kwam extra ruimte vrij voor een mannenafdeling.

“Er kwam veel vraag van vrouwen die iets zochten voor hun zoon of echtgenoot”, zegt Amina. “In de regio is er niet zo veel keuze voor heren en dus leek het een goed idee om Modespot uit te breiden. We hebben extra paskamers voorzien en ondertussen staken we onze zaak in een nieuw jasje. Een aangename winkelervaring is hier zeer belangrijk. We gingen voor een minimalistische look die een zen-gevoel uitstraalt. In ons assortiment voor mannen kozen we voor de merken Jack & Jones Premium, Les Deux en Minimum. We kregen al heel wat positieve reacties tijdens het openingsweekend. In de winkel in Gent blijft het assortiment beperkt tot vrouwenkledij.”