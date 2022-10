Minister Diependaele opent vernieuwde campus De Rank: “Betaalbaar wonen voor mensen met een beperking”

“Vroeger was hier plaats voor 14 bewoners”, zegt vervangend algemeen directeur Luc Aelbrecht. “De oude gebouwen voldeden echter niet meer aan de huidige vereisten en in 2016 werd beslist om een nieuwbouw te zetten. Hiervoor vonden we een partner in de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard. De oude campus werd afgebroken en enkele bewoners konden vijf jaar terecht in onze campus in Brakel. Op 27 juni van dit jaar werd de nieuwbouw opgeleverd en konden de bewoners terugkeren naar De Pinte. De vernieuwde campus biedt plaats aan 22 volwassenen. Er zijn 20 studio’s en één appartement waar een koppel kan wonen. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes. Het gaat om mensen met een beperkt inkomen, maar dankzij de samenwerking met Volkshaard kunnen we de woningen betaalbaar houden. Sedert de invoering van de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking, staan de cliënten zelf in voor de betaling van de woon- en leefkosten. Door het samenwerkingsverband weten cliënten zich permanent verzekerd van ondersteuning door Ebergiste en huren ze aan een financieel haalbaar tarief bij de huisvestingsmaatschappij Volkshaard.”