Met liedje Jens brengt Koen (61) ode aan zoon die 26 jaar geleden overleed: “Ik ga nog elke dag zijn graf bezoeken”

Zeverrock, Bruudruus­ter­rock en Bermuda Festival houden hart vast: “Hopen dat mensen ondanks de regen toch naar onze festivals trekken”

In Zevergem zijn ze er vrijdagavond al stevig ingevlogen, en ook in Oostakker en Ledeberg was dat het geval. Vrijdagavond was dan wel geen zwoele zomeravond, maar het was droog, en daar moest van geprofiteerd worden. Want voor zaterdag en zondag wordt jammer genoeg alleen maar regen voorspeld. En dat is nu niet waar een festival op zit te wachten.