Mama van plots overleden Charlotte (26) vervult dochters laatste wens in Carré: “De opbrengst gaat naar Make-A-Wish, zodat Lotje ook na haar dood mensen gelukkig kan maken”

De Pinte/Gent/Willebroek“Je zou denken dat je na een jaar huilen geen tranen meer hebt, maar dat is niet zo.” Dag op dag een jaar na de plotse dood van Charlotte Van Buylaere (26) organiseren haar mama Nathalie en haar vriendinnen een barbecue in discotheek Carré in Willebroek, waar ze bijkluste en zo graag uitging. “Een goed glas drinken op haar mooie leven, dat stond in haar testament”, zegt Nathalie. De opbrengst gaat naar Make-A-Wish. “We wilden iéts doen met haar liefde voor Disney.”